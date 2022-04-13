МВД Казахстана: Дело по финпирамидам с подозреваемыми-блогерами скоро направят в суд

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД рассказал о ходе уголовного дела касательно финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex.kz и ACD Technology – в ближайшее время дело планируется завершить и направить в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали вопрос касательно того, что обещали учредители финансовых пирамид своим вкладчикам.

"Касательно потерпевших, пострадавших от деятельности сети финпирамид ТОО "Mudarabah Capital", ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology", – указанные финпирамиды себя позиционировали как успешные организации в области доходных инвестиций.

Для привлечения денежных средств граждан преступники заключали с ними договоры о сотрудничестве, а деньги якобы направляли для участия в тендерах и госзакупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.

Фактически расследованием установлено, что ни Astex.kz, ни ACD Technology не принимали участие в тендерах, госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков", – рассказал глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Как сообщили в МВД, для увеличения поступающих средств в деятельность финпирамид были привлечены блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем следственных действий и назначены экспертизы.

Также Адилов прокомментировал вопрос о том, сколько имущества арестовано у организаторов финпирамид.

Он заявил, что в целях возмещения вреда потерпевшим следователями наложены аресты на имущество в Алматы, Нур-Султане и в Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников. Среди арестованного имущества – 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 авто и магазин. Также наложен арест на расчетные счета компаний.

Сообщается, что судьбу арестованного имущества решит суд.

Касательно блогеров было отмечено, что они признаны подозреваемыми, а дело скоро направят в суд. В настоящее время, по данным МВД, по этому уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц.

"По блогерам – все они признаны подозреваемыми, трое. В отношении двоих у нас избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск, с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время уголовное дело планируется завершить и передать на ознакомление, затем оно будет передано в суд", – заявил Адилов.

Напомним, что в понедельник, 11 апреля, женщина, вложившая деньги в финпирамиду, подожгла себя в Нур-Султане.

В качестве подозреваемых по делу о финпирамидах были признаны три блогера – Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов, а также Азимжан Саидбаев, которого объявили в розыск.

Ранее блогер Мейржан Туребаев ответил на обвинения в причастности к финпирамиде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964801-mvd-kazahstana-delo-po-finpiramidam-gde-podozrevaemye-blogery-skoro-napravyat-v-sud/