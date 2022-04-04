В Антикоре сообщили новые подробности по делу Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний – собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

"Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов, извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", – говорится в сообщении.

Руководители двух подконтрольных Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу, добавили в Антикоре.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация, как отметили в ведомстве, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, что в марте Антикоррупционной службой по делу о хищении средств "Казахтелекома" был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

Позже была задержана экс-супруга Сатыбалдыулы – Гульмира Сатыбалды. Ее отправили под арест на 2 месяца. Женщину подозревают в хищении 747 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963387-v-antikore-soobschili-novye-podrobnosti-po-delu-kayrata-satybaldyuly/