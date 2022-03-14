Генпрокурор озвучил точное число погибших во время январских беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Генпрокурор Берик Асылов во время заседания мажилиса озвучил точное число погибших во время январских беспорядков, передает NUR.KZ.

Берик Асылов сообщил, что всего во время январских событий по стране погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего людей погибло в Алматы – 139 человек.

"На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, 2 – с ножевыми, 3 – с другими травмами и ожогами", – добавил генпрокурор.

В других семи регионах, по его словам, 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и Департамента КНБ.

"На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел.

Из них 11 в Алматы, 8 в Алматинской области и один в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах", – резюмировал спикер.

Ранее на заседании мажилиса Берик Асылов сообщил, что 3,5 тыс. силовиков получили травмы во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960544-genprokuror-ozvuchil-tochnoe-chislo-pogibshih-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov-v-kazahstane/