Асылов: 3 770 уголовных дел возбуждено после январских событий

Берик Асылов. Фото: Генпрокуратура РК

Генпрокурор Казахстана в ходе заседания мажилиса заявил, что после январских событий возбуждено 3 770 уголовных дел, передает NUR.KZ.

По словам генпрокурора, возбуждено 3 770 уголовных дел, связанных с январскими беспорядками.

Среди задержанных – десятки приверженцев деструктивных религиозных течений и экстремистcких организаций.

Асылов добавил, что часть дел ведется под грифом "Совершенно секретно".

Также он заявил, что конечным этапом действий был силовой захват власти. Генпрокурор отметил, что 3,5 тыс. силовиков получили травмы во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960543-asylov-3-770-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-posle-yanvarskih-sobytiy/