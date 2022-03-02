Очередной взрыв произошел в Харькове. СМИ сообщают о ракетном ударе

Взрыв в Харькове. Кадр из видео: Telegram/Политика Страны

Очевидец опубликовал в Сети видеоролик очередного взрыва в Харькове, передает Политика Страны.

В связи с ситуацией в городе началась эвакуация иностранных студентов, передает УНИАН.

Также УНИАН сообщает о ракетном ударе по зданию управления полиции в Харькове.

Напомним, мощный взрыв в центре Харькова произошел вчера. Снаряд упал на здание областной государственной администрации на площади Свободы.

Позже сообщили о семи погибших 24 раненых людях.

Кроме того, еще один мощный взрыв произошел уже в Харьковской области в городе Чугуев. Удар пришелся на аэропорт города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958837-ocherednoy-vzryv-proizoshel-v-harkove-smi-soobschayut-o-raketnom-udare/