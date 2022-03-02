СМИ: В Украине ликвидированы «элитные кадыровцы»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации «элитных кадыровцев», которые «планировали убить» президента Украины Владимира Зеленского, передает УНИАН.

«Спецоперация, которая должна была осуществиться непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента, нам на сегодняшний день вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участие в этой кровавой войне. И благодаря этому, я могу сказать, была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента», - сказал Данилов во время телемарафона.

Он также рассказал, что эта «кадыровская группа» была распределена на две группы.

«Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа сейчас, скажем так, находится под прицелом», - отметил Данилов.

Напомним, 25 февраля Зеленский заявил, что «враг обозначил его как цель №1, а его семью - как цель №2».

По данным из открытых источников, «кадыровцы» - это специальный моторизованный полк в составе войск национальной гвардии России, выполняющий функции личной охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958844-smi-v-ukraine-likvidirovany-elitnye-kadyrovtsy/