Еще один мощный взрыв прогремел в Харьковской области (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал "Политика Страны"

В украинском городе Чугуев в Харьковской области прогремел сильный взрыв. Очевидцы сняли происходящее на видео.

По данным издания "Страна.ua", удар пришелся на аэропорта города Чугуев.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее мощный взрыв прогремел в самом Харькове. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли 7 человек, еще 24 были ранены.

Взрывы прогремели и в столице Украины - Киеве.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958728-esche-odin-moschnyy-vzryv-progremel-v-harkovskoy-oblasti-video/