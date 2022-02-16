Сотрудники СОБР перешли на сторону протестующих: автора фейка задержали в Костанае

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В Казахстане в свете беспорядков участились случаи распространения заведомо ложной информации через соцсети. Основная их масса идет из-за пределов страны, сообщил на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации. Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны", – отметил Санжар Адилов.

По его словам, к этому часу установлены более 50 аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за рубежом.

"Зарегистрированы 13 уголовных дел по статье 274 Уголовного кодекса РК "Распространение заведомо ложной информации", по которым проводится тщательное расследование. Двое арестованы, еще двое – помещены под домашний арест", – добавил спикер.

Так, по его данным, в период массовых беспорядков в Костанае был задержан гражданин, который в Telegram распространил информацию о том, что сотрудники СОБР якобы перешли на сторону митингующих.

При этом, по словам Адилова, задержанный от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что "они никого задерживать не будут" и призывал всех выходить на митинг.

Другой случай зафиксирован в Акмолинской области. В МВД сообщили, что один из местных жителей, уже после массовых беспорядков, на своей странице в Facebook выложил пост, "агитирующий убийства сотрудников полиции".

Ранее Адилов заявил, что основная цель ведущейся сейчас информационной войны – дискредитация органов правопорядка и расшатывание государственного строя.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Кроме того, он поведал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и здания госорганов, а также рассказал, сколько единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков, до сих пор находится на руках у погромщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956476-mvd-mnogo-feykovyh-soobscheniy-posle-besporyadkov-idet-iz-za-rubezha/