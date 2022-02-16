Стало известно, сколько похищенного при погромах оружия все еще "на руках"

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Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, сколько единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков, уже удалось найти, передает корреспондент NUR.KZ.

Килымжанов подчеркнул, что нападения на здания правоохранительных органов совершались с целью завладения боевым оружием.

В Алматинской области из здания департамента полиции было похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов;

В Жамбылской области – 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов;

В Алматы после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки;

Также разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1 629 ружей.

В общей сложности похищено более трех тысяч единиц оружия.

"Из всего этого объема найдена треть, или 967 единиц (служебное оружие – 723, магазины – 244), а более двух тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор на руках.

По всем этим фактам проводятся досудебные расследования. Поиск и изъятие похищенного оружия продолжается", – пояснил Елдос Килымжанов.

Всего, по данным МВД, на сегодня добровольно сдано 68 единиц оружия.

В ведомстве призвали граждан добровольно сдавать обнаруженное оружие и напомнили, что это не влечет ни уголовной, ни административной ответственности.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Кроме того, он поведал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и здания госорганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956470-stalo-izvestno-skolko-pohischennogo-v-hode-besporyadkov-oruzhiya-vse-esche-na-rukah/