"Практически стали инвалидами": МВД о пострадавших в ходе беспорядков силовиках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о состоянии пострадавших в ходе беспорядков силовиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что во время беспорядков различные телесные повреждения получили более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

"На сегодня в медицинских учреждениях на лечении остаются 273 сотрудника (правоохранительных органов - прим. ред.) и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения.

Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами", - добавил он.

По его данным, в Атырау задержаны двое жителей этого города, которые 5 января на одной из центральных улиц города группой лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных в охране здания акимата области.

"Нападавшие, повалив на землю одного сотрудника, пинали его и били палкой, другого - ногами и руками по голове, а также нанесли серьезные увечья каской по голове.

В этом же городе участники беспорядков, заблокировав автомашину скорой помощи, повторно избили раненых сотрудников полиции, следовавших в больницу.

По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы", - рассказал спикер.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Кроме того, он поведал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и здания госорганов, а также рассказал, сколько единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков, до сих пор находится на руках у погромщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956475-prakticheski-stali-invalidami-mvd-o-postradavshih-v-hode-besporyadkov-silovikah/