Генпрокуратура о беспорядках: Каждый третий погромщик хотел получить выгоду путем кражи

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК представил портрет участников массовых беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Килымжанова, после беспорядков в стране всего было зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном, это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия.

К этому часу 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 членов организованных преступных групп.

"Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе это – молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы", – добавил он.

По его словам, был проведен анонимный опрос среди задержанных.

"Каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества", – резюмировал спикер.

Уточнение по портрету задержанных добавил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

"Изучение образа жизни и личности подозреваемых показывает, что третья часть из них ранее судимые – 113, в том числе за убийства, изнасилования, разбои. Причем 8 лиц, находившихся в республиканском розыске, – за такие преступления, как кражи и грабежи", – пояснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956468-genprokuratura-o-besporyadkah-kazhdyy-tretiy-pogromschik-hotel-poluchit-vygodu-putem-krazhi/