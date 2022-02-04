МВД Казахстана: Фейковые сообщения после январских событий идут из-за рубежа

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На онлайн-брифинге в СЦК глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что после январских событий в Казахстане развернулась информационная война – ведут ее с аккаунтов, зарегистрированных за пределами страны, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам представителя МВД, цель ведущейся сейчас информационной войны – дискредитация органов правопорядка и расшатывание государственного строя в Казахстане.

"Основная масса фейковых сообщений идет из-за пределов страны - на сегодня уже установлены 43 аккаунта в социальных сетях, зарегистрированные за рубежом.

По всем случаям распространения заведомо ложной информации принимаются меры по привлечению виновных к установленной законами ответственности", - заявил Адилов.

Также в МВД сегодня заявили, что общий ущерб в результате январских беспорядков превысил 88 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954691-mvd-kazahstana-feykovye-soobscheniya-posle-yanvarskih-sobytiy-idut-iz-za-rubezha/