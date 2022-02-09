У задержанного за захват военного "Тигра" и акимата Семея нашли подтверждающее вину видео

Место происшествия. Кадр из видео: МВД РК

Задержан один из участников захвата акимата Семея и военной машины. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, в Семее задержан один из участников захвата акимата и бронированного транспортного средства "ТИГР" (ГАЗ-233036 СПМ-2), принадлежащего военным.

"Вина подозреваемого доказана видеозаписью, обнаруженной в его мобильном телефоне. Он был водворен в изолятор временного содержания и с санкции суда арестован", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее полиция показала уничтоженные и поврежденные служебные авто в ходе массовых беспорядков в Восточно-Казахстанской области. Также было обнародовано видео погромов в Семее.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955341-u-zaderzhannogo-za-zahvat-voennogo-tigra-i-akimata-semeya-nashli-podtverzhdayuschee-vinu-video/