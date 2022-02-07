Два тайника с боеприпасами обнаружили в Алматы (фото)

Найденные патроны. Фото: Polisia.kz

Алматинские полицейские обнаружили сразу два схрона боеприпасов, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы стражи порядка нашли 20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова.

Еще 40 патронов от пистолета Макарова найдены на пустыре в Алатауском районе. Неизвестные спрятали полиэтиленовый пакет с боеприпасами в корнях поваленного дерева.

Место, где прятали патроны. Фото: Polisia.kz

"Найденные патроны могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января этого года. Проводится работа по установлению инициаторов схронов боеприпасов", - заявил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Найденные патроны. Фото: Polisia.kz

Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования в территориальных управлениях полиции по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Патроны приобщены к материалам уголовных дел.

Напомним, что недавно арсенал оружия обнаружили в центре Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955011-dva-taynika-s-boepripasami-obnaruzhili-v-almaty-foto/