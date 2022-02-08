Оружие нашли близ телебашни "Кок-Тобе" в Алматы (видео)

Найденное оружие. Кадр из видео: polisia.kz

Полиция обнаружила два гладкоствольных ружья возле телебашни "Кок-Тобе" в Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Охотничьи ружья нашли в кустах ниже телевизионной башни "Кок-Тобе" в ходе проведения ОПМ "Правопорядок". Оружие обнаружила специально обученная собака.

"Прилегающую местность проверял также инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Ими в кустах обнаружены два ружья. Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления происхождения и принадлежности оружия", - сообщил начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев.

По его словам, оно могло быть похищено в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях.

В полиции напомнили, что гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его. При этом, лица сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если не будет установлено их участие в совершении преступлений.

Напомним, что ранее в КНБ рассказали, как пограничники Алматинской области вместе с полицией и военными защитили алматинскую телебашню "Кок-Тобе" во время беспорядков. Сообщалось, что террористы пытались захватить телевизионную и радиовещательную башню для того, чтобы оттуда выйти в эфир и выдвинуть свои требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955173-oruzhie-nashli-bliz-telebashni-kok-tobe-v-almaty-video/