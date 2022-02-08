КНБ задержал подозреваемых в нападении на здания госорганов в Алматы

Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

В южной столице задержана группа лиц, подозреваемых в совершении нападений на административные здания государственных органов, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Предполагаемых преступников задержали накануне, 7 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что один из задержанных лиц ранее судим за совершение убийства, разбоя и кражи.

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных обнаружили и изъяли автомат Калашникова, 158 патронов к нему, 1 выстрел и 3 снаряда к ручному противотанковому гранатомету, 2 гранаты, обрез охотничьего ружья и электрошокер.

Представители комитета считают, что задержанные могут быть причастны к нападениям на административные здания государственные органов.

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, доложили в КНБ.

Недавно мы писали, что полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами в разных районах Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955185-knb-zaderzhal-podozrevaemyh-v-napadenii-na-zdaniya-gosorganov-v-almaty/