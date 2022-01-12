Больше 100 человек с наркотиками и боеприпасами задержали в Кызылординской области

Задержания во время беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кызылординской области гвардейцы задержали более 100 нарушителей с боеприпасами и наркотиками, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, во всей стране правоохранители продолжают выявлять задерживать людей, участвовавших в массовых беспорядках.

"Так, силами подразделения специального назначения Национальной гвардии РК в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками Департамента полиции и КНБ задержано более 100 активных участников массовых беспорядков", - сообщили в полиции.

У задержанных изъяли оружие, боеприпасы и наркотики.

"Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего выявления обстоятельств. Антитеррористическая операция продолжается", - заключили в полиции.

Накануне в МВД заявили, что по всему Казахстану после беспорядков было задержано 9900 человек.

Напомним, ранее в Шымкенте задержали мародеров, разграбивших торговый центр. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

За три дня на границе с Алматы были задержаны 14 человек, подозреваемые в мародерстве. Между тем жителя Байконура привлекли к ответственности за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях режима чрезвычайного положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950650-bolshe-100-chelovek-s-narkotikami-i-boepripasami-zaderzhali-v-kyzylordinskoy-oblasti/