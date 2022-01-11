9900 человек задержали после беспорядков в Казахстане

Задержания во время беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана сообщает, что после беспорядков в стране задержали 9900 человек, передает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz, который во время ЧП размещает официальную информацию об антитеррористической операции в Казахстане.

"Полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в Алматы в результате зачистки города от террористов было задержано 1237 человек. Здесь же нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых, по данным правоохранителей, участвовали в беспорядках.

В КНБ сообщали, что в Алматинской области и южной столице в результате спецоперации правоохранители задержали 675 человек.

Напомним, контртеррористическая операция в Казахстане продолжается, но ситуация в стране уже стабилизировалась, все административные здания, захваченные ранее боевиками, освобождены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950407-9900-chelovek-zaderzhali-posle-besporyadkov-v-kazahstane/