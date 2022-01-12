Тайник с похищенным оружием нашли в Алматы

Изъятое оружие. Кадр из видео: информцентр комендатуры города Алматы

Алматинские полицейские нашли тайник с похищенным оружием, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города Алматы.

По информации правоохранителей, задержанный 18-летний житель Алматинской области складировал похищенное оружие в тайнике на карьерах.

Подозреваемого задержали полицейские Наурызбайского района. Парень признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов.

Кроме того, стражами порядка установлено, что ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950524-taynik-s-pohischennym-oruzhiem-nashli-v-almaty/