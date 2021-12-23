Арест замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой объяснили в суде

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Накануне стало известно, что санкционирован арест на два месяца в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. В пресс-служба областного суда объяснили такое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

Здесь отметили, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 22 декабря по ходатайству прокурора отменено постановление Специализированного следственного суда Атырау от 12 декабря о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима региона.

"Вынесено новое постановление о санкционировании в отношении Хаменовой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления (п.2 ч.3 ст.366 УК), санкция которой предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Занимая руководящую должность и имея влияние и прочные социальные связи в данном регионе, может оказать давление на участников процесса и на объективное расследование дела", - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Напомним, Бакытгуль Хаменову задержали по обвинению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю за 145 млн тенге. Вместе с ней под подозрение попал руководитель управления культуры, архивов и документации.

Сначала суд санкционировал для чиновницы домашний арест, объяснив это тем, что она одинокая женщина, ранее не судима, воспитывает двоих малолетних детей. Вчера же стало известно, что мера пресечения изменена, госслужащую поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948174-arest-zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-hamenovoy-obyasnili-v-sude/