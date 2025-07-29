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      Найдено тело пропавшего в горах 20-летнего алматинца

      Опубликовано:

      Алан
      Алан. Фото: threads.com/@di_aidarkhan

      Несколько дней назад в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Сегодня стало известно о его гибели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

      В соцсети Threads, где ранее появилась информация о пропаже 20-летнего парня, который ушел в горы и не вернулся, тот же автор сообщила о гибели юноши.

      "Мы потеряли Алана…", - написал автор поста.

      В ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию.

      "29 июля в районе пика Молодежный обнаружено тело пропавшего. Маршрут "категорированный", с наличием ледников. Подъем спасателей и спуск занял около 5 часов.

      Пик Молодежный находится в Заилийском Алатау - в предгорьях Алматы, его высота составляет 4147 метров над уровнем моря. На месте сотрудники полиции Алматы и психолог ДЧС", - сообщили в ведомстве.

      Ранее мы писали, что 27 июля рано утром парень ушел в горы на пик Молодежный со стороны Медео и с тех пор на связь не выходил.

      По информации ДЧС, в течение почти двух суток авиаборт МЧС, сводная группировка спасателей Регионального оперативно-спасательного отряда, Службы спасения, Специализированной службы аварийно-спасательных работ ДЧС, кинологов и волонтеров вела интенсивные поиски пропавшего молодого человека в горах Алматы.

      В поисково-спасательной операции были задействованы:

      • авиаборт МЧС;
      • более 50 человек личного состава и волонтёров;
      • 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
      • 8 единиц техники;
      • 3 кинологических расчета.

      В Telegram-канале МЧС туристам напомнили, как безопасно отправиться в горы:

      1. Ходите в горы только в компании;
      2. Изучите маршрут (уровень сложности, протяженность, погодные условия, необходимое снаряжение);
      3. Подберите подходящую одежду (наденьте треккинговую обувь, с собой возьмите куртку и брюки, дождевик и теплую кофту. Надевайте одежду ярких цветов).
      4. Что должно быть в рюкзаке: запасной комплект теплой одежды, пауэрбанк, налобный фонарик и запасные батарейки, свисток, термос с чаем, перекус, индивидуальная аптечка, газовая горелка и газ, алюминиевая кружка. Если планируется ночевка - дополнительно: спальник, каремат, сменное белье.
      5. Сообщите близким маршрут и точки ночевки, дайте ориентировочное время возвращения, договоритесь о периодических звонках или сообщениях.

      Напомним, ранее в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.

      Но не все случаи пропажи людей так трагичны. Так, пару дней назад сообщалось, что спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся. Его обнаружили в горно-лесистой местности, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

      Также в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели.

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