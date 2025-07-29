Найдено тело пропавшего в горах 20-летнего алматинца
Опубликовано:
Несколько дней назад в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Сегодня стало известно о его гибели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
В соцсети Threads, где ранее появилась информация о пропаже 20-летнего парня, который ушел в горы и не вернулся, тот же автор сообщила о гибели юноши.
"Мы потеряли Алана…", - написал автор поста.
В ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию.
"29 июля в районе пика Молодежный обнаружено тело пропавшего. Маршрут "категорированный", с наличием ледников. Подъем спасателей и спуск занял около 5 часов.
Пик Молодежный находится в Заилийском Алатау - в предгорьях Алматы, его высота составляет 4147 метров над уровнем моря. На месте сотрудники полиции Алматы и психолог ДЧС", - сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что 27 июля рано утром парень ушел в горы на пик Молодежный со стороны Медео и с тех пор на связь не выходил.
По информации ДЧС, в течение почти двух суток авиаборт МЧС, сводная группировка спасателей Регионального оперативно-спасательного отряда, Службы спасения, Специализированной службы аварийно-спасательных работ ДЧС, кинологов и волонтеров вела интенсивные поиски пропавшего молодого человека в горах Алматы.
В поисково-спасательной операции были задействованы:
- авиаборт МЧС;
- более 50 человек личного состава и волонтёров;
- 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
- 8 единиц техники;
- 3 кинологических расчета.
В Telegram-канале МЧС туристам напомнили, как безопасно отправиться в горы:
- Ходите в горы только в компании;
- Изучите маршрут (уровень сложности, протяженность, погодные условия, необходимое снаряжение);
- Подберите подходящую одежду (наденьте треккинговую обувь, с собой возьмите куртку и брюки, дождевик и теплую кофту. Надевайте одежду ярких цветов).
- Что должно быть в рюкзаке: запасной комплект теплой одежды, пауэрбанк, налобный фонарик и запасные батарейки, свисток, термос с чаем, перекус, индивидуальная аптечка, газовая горелка и газ, алюминиевая кружка. Если планируется ночевка - дополнительно: спальник, каремат, сменное белье.
- Сообщите близким маршрут и точки ночевки, дайте ориентировочное время возвращения, договоритесь о периодических звонках или сообщениях.
Напомним, ранее в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.
Но не все случаи пропажи людей так трагичны. Так, пару дней назад сообщалось, что спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся. Его обнаружили в горно-лесистой местности, медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Также в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2270100-paren-kotoryy-ushel-na-pik-molodezhnyy-v-gorah-almaty-pogib/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах