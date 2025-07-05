"Осколок попал в лоб": ребенок пострадал в аэропорту Алматы

В Сети распространяется информация, что в аэропорту Алматы ребенок получил увечья - на него, предположительно, упало стекло. Инцидент прокомментировали в пресс-службе аэропорта, передает NUR.KZ.

Информация об инциденте, произошедшем в аэропорту Алматы, опубликована в Telegram-канале ZHEST_KZ.

"4 июля, около 16:00, в здании аэропорта во время ожидания рейса Алматы-Шымкент произошел тревожный инцидент. На ребенка в возрасте примерно 7-9 лет, по словам очевидцев, упал осколок стекла.

Осколок попал ребенку в лоб, но находившиеся рядом пассажиры оперативно оказали первую помощь и затянули рану подручными средствами", - отмечается в посте.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы, состоянию ребенка ничего не угрожает.

"В терминале внутренних рейсов, во время ожидания посадки, ребенок, играясь, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.

Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали и вызвали медицинскую службу аэропорта, а также скорую медицинскую помощь. Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи", - отмечается в комментарии воздушной гавани.

Сообщается, что администрация аэропорта все финансовые расходы взяла на себя.

"Аэропорт Алматы призывает родителей несовершеннолетних детей быть более ответственными и усилить контроль над детьми. Важно соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха в мае произошла трагедия - на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением.⁣⁣ По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей.

В казахстанском МИДе сообщили, что в результате ЧП погибла гражданка Казахстанка, еще две казахстанки получили травмы.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании SCAT, чьи пассажиры пострадали в результате произошедшего.

Близкая подруга погибшей казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

Подробности произошедшего рассказали также очевидцы трагедии. По словам одного из пассажиров, работники аэропорта оказались не готовы к ЧП и пытались забрать паспорта у пострадавших.

Замглавы МИД РК Алибек Куантыров также высказался о гибели казахстанки в Египте и рассказал о расследовании данной трагедии. Позже по данному факту возбудили уголовное дело.