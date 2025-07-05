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    Происшествия

      "Осколок попал в лоб": ребенок пострадал в аэропорту Алматы

      Опубликовано:

      Терминал аэропорта
      Аэропорт. Иллюстративное фото: Gary John Norman/Getty Images

      В Сети распространяется информация, что в аэропорту Алматы ребенок получил увечья - на него, предположительно, упало стекло. Инцидент прокомментировали в пресс-службе аэропорта, передает NUR.KZ.

      Информация об инциденте, произошедшем в аэропорту Алматы, опубликована в Telegram-канале ZHEST_KZ.

      "4 июля, около 16:00, в здании аэропорта во время ожидания рейса Алматы-Шымкент произошел тревожный инцидент. На ребенка в возрасте примерно 7-9 лет, по словам очевидцев, упал осколок стекла.

      Осколок попал ребенку в лоб, но находившиеся рядом пассажиры оперативно оказали первую помощь и затянули рану подручными средствами", - отмечается в посте.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы, состоянию ребенка ничего не угрожает.

      "В терминале внутренних рейсов, во время ожидания посадки, ребенок, играясь, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.

      Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали и вызвали медицинскую службу аэропорта, а также скорую медицинскую помощь. Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи", - отмечается в комментарии воздушной гавани.

      Сообщается, что администрация аэропорта все финансовые расходы взяла на себя.

      "Аэропорт Алматы призывает родителей несовершеннолетних детей быть более ответственными и усилить контроль над детьми. Важно соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавили в пресс-службе.

      Напомним, в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха в мае произошла трагедия - на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением.⁣⁣ По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей.

      В казахстанском МИДе сообщили, что в результате ЧП погибла гражданка Казахстанка, еще две казахстанки получили травмы.

      Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании SCAT, чьи пассажиры пострадали в результате произошедшего.

      Близкая подруга погибшей казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

      Подробности произошедшего рассказали также очевидцы трагедии. По словам одного из пассажиров, работники аэропорта оказались не готовы к ЧП и пытались забрать паспорта у пострадавших.

      Замглавы МИД РК Алибек Куантыров также высказался о гибели казахстанки в Египте и рассказал о расследовании данной трагедии. Позже по данному факту возбудили уголовное дело.

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