"Осколок попал в лоб": ребенок пострадал в аэропорту Алматы
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В Сети распространяется информация, что в аэропорту Алматы ребенок получил увечья - на него, предположительно, упало стекло. Инцидент прокомментировали в пресс-службе аэропорта, передает NUR.KZ.
Информация об инциденте, произошедшем в аэропорту Алматы, опубликована в Telegram-канале ZHEST_KZ.
"4 июля, около 16:00, в здании аэропорта во время ожидания рейса Алматы-Шымкент произошел тревожный инцидент. На ребенка в возрасте примерно 7-9 лет, по словам очевидцев, упал осколок стекла.
Осколок попал ребенку в лоб, но находившиеся рядом пассажиры оперативно оказали первую помощь и затянули рану подручными средствами", - отмечается в посте.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы, состоянию ребенка ничего не угрожает.
"В терминале внутренних рейсов, во время ожидания посадки, ребенок, играясь, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.
Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали и вызвали медицинскую службу аэропорта, а также скорую медицинскую помощь. Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи", - отмечается в комментарии воздушной гавани.
Сообщается, что администрация аэропорта все финансовые расходы взяла на себя.
"Аэропорт Алматы призывает родителей несовершеннолетних детей быть более ответственными и усилить контроль над детьми. Важно соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха в мае произошла трагедия - на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением. По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей.
В казахстанском МИДе сообщили, что в результате ЧП погибла гражданка Казахстанка, еще две казахстанки получили травмы.
Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании SCAT, чьи пассажиры пострадали в результате произошедшего.
Близкая подруга погибшей казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.
Подробности произошедшего рассказали также очевидцы трагедии. По словам одного из пассажиров, работники аэропорта оказались не готовы к ЧП и пытались забрать паспорта у пострадавших.
Замглавы МИД РК Алибек Куантыров также высказался о гибели казахстанки в Египте и рассказал о расследовании данной трагедии. Позже по данному факту возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2262696-oskolok-popal-v-lob-rebenok-postradal-v-aeroportu-almaty/
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