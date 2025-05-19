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Эзотерика

"Чтобы тело вернули домой": подруга погибшей в Египте казахстанки обратилась к президенту

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Венера Искакова - близкая подруга погибшей в аэропорту Шарм-эш-Шейха казахстанки - просит помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан, сообщает Kazinform.

Как сообщает агентство, Венера Искакова - близкая подруга Акмарал Мукановой, которая на днях скончалась в аэропорту Шарм-эш-Шейха после падения рекламной конструкции. Женщины дружили с первого класса, вместе учились в селе Карауылкелды Байганинского района.

Как рассказала подруга, в 1980 году Акмарал Муканова после школы переехала в Алматы, училась в Талдыкоргане. Затем получила юридическое образование и начала трудовой путь в полиции Сазды в Актобе. А на пенсию вышла из городского управления полиции Актобе.

О трагедии подруга Венера узнала от сына погибшей.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала Венера Искакова.

Женщина также рассказывает, что Акмарал всегда была улыбчивым человеком, никогда не злилась. Вместе с сыном они часто путешествовали.

"Хотим, чтобы ее тело вернули домой, в Актобе. Она жила там, в Астану переехала всего три года назад", - добавила подруга.

Сейчас Венера, как сообщает издание, переживает за состояние сына своей подруги и что дело могут рассматривать формально. По ее словам, на месте происшествия в аэропорту не была проведена надлежащая изоляция, следы крови сразу вытерли, что вызывает подозрения.

Напомним, 18 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит, пострадали еще два человека.

Также в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2246553-hotim-chtoby-telo-vernuli-domoy-podruga-pogibshey-v-egipte-kazahstanki-obratilas-k-prezidentu/