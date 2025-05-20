Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Начала дико кричать на весь аэропорт": очевидцы рассказали подробности трагедии с казахстанкой в Египте

Опубликовано:

Службы аэропорта проводят уборку после трагедии в Шар-эль-Шейхе
Службы аэропорта проводят уборку после трагедии. Кадр из видео: Седьмой канал

Очевидцы рассказали подробности трагедии в аэропорту Шарм-эш-Шейха, когда после падения тяжелого рекламного баннера погибла казахстанка, сообщает Седьмой канал.

Как рассказала телеканалу свидетель ЧП Айгуль Алимбаева, она вместе с мамой уже прошли регистрацию на рейс и ожидали посадки. В какой-то момент Алимбаева подняла глаза и увидела падающий баннер.

"Я кричу: падает, и отбегаю. И просто поворачиваюсь назад, и вижу в моменте, как этот щит упал на вот эти сиденья, на которых сидела моя мама и та женщина. У меня сразу был шок. У меня сразу были мысли о том, что моей мамы больше нет. И я начала дико кричать на весь аэропорт", - вспоминает Алимбаева.

Медики приехали на место происшествия примерно через 10 минут. У девушки были в гематомах предплечье и рука, у ее мамы выбито два передних зуба. Врачи посоветовали пострадавшим сняться с рейса и ехать в госпиталь, проверить, нет ли внутренних повреждений.

А женщина, которая сидела рядом с ними, Акмарал Муканова, погибла. Сейчас идет расследование ЧП.

В полиции ее сыну сообщили, что тело матери выдадут только через пять дней.

Очевидцы Максим и Серик тоже летели этим рейсом и были среди тех, кто помогал поднимать упавший рекламный щит. Говорят: были удивлены тем, что персонал оказался не готов к ЧП. А место происшествия стали убирать, не дожидаясь приезда полиции.

Кроме того, сразу после случившегося сотрудника аэропорта пытались забрать документы у пострадавших. И вернули только после вмешательства казахстанских пассажиров.

"Некоторые пишут комментарии, что началась драка, из-за этого якобы упал билборд. На самом деле хронология была следующая. Сначала упал билборд. Мы все в шоке были, мы его подняли. После этого прибежали сотрудники аэропорта, начали какие-то хаотичные все действия выполнять", - рассказал очевидец Серик Токтамысов.

Также очевидцы сообщили, что у казахстанцев хотели забрать паспорта.

"Тут я услышал крики девушки, что забрали паспорта. Она кричала: забрали паспорта, отдайте паспорта. Тот, кто этот паспорт взял, я ближе всего к нему стоял, он меня увидел, и у него в глазах страх такой, как будто нашкодивший ребенок. Он начал убегать, я его начал догонять, чтобы воспрепятствовать изъятию паспортов", - добавил Максим Никифоров.

Накануне мы писали, что близкая подруга погибшей в аэропорту Шарм-эш-Шейха казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала подруга погибшей Венера Искакова.

18 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит, пострадали еще два человека.

Позже в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2246691-nachala-diko-krichat-na-ves-aeroport-ochevidcy-rasskazali-o-tragedii-v-egipte-gde-pogibla-kazahstanka/