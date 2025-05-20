"Начала дико кричать на весь аэропорт": очевидцы рассказали подробности трагедии с казахстанкой в Египте

Очевидцы рассказали подробности трагедии в аэропорту Шарм-эш-Шейха, когда после падения тяжелого рекламного баннера погибла казахстанка, сообщает Седьмой канал.

Как рассказала телеканалу свидетель ЧП Айгуль Алимбаева, она вместе с мамой уже прошли регистрацию на рейс и ожидали посадки. В какой-то момент Алимбаева подняла глаза и увидела падающий баннер.

"Я кричу: падает, и отбегаю. И просто поворачиваюсь назад, и вижу в моменте, как этот щит упал на вот эти сиденья, на которых сидела моя мама и та женщина. У меня сразу был шок. У меня сразу были мысли о том, что моей мамы больше нет. И я начала дико кричать на весь аэропорт", - вспоминает Алимбаева.

Медики приехали на место происшествия примерно через 10 минут. У девушки были в гематомах предплечье и рука, у ее мамы выбито два передних зуба. Врачи посоветовали пострадавшим сняться с рейса и ехать в госпиталь, проверить, нет ли внутренних повреждений.

А женщина, которая сидела рядом с ними, Акмарал Муканова, погибла. Сейчас идет расследование ЧП.

В полиции ее сыну сообщили, что тело матери выдадут только через пять дней.

Очевидцы Максим и Серик тоже летели этим рейсом и были среди тех, кто помогал поднимать упавший рекламный щит. Говорят: были удивлены тем, что персонал оказался не готов к ЧП. А место происшествия стали убирать, не дожидаясь приезда полиции.

Кроме того, сразу после случившегося сотрудника аэропорта пытались забрать документы у пострадавших. И вернули только после вмешательства казахстанских пассажиров.

"Некоторые пишут комментарии, что началась драка, из-за этого якобы упал билборд. На самом деле хронология была следующая. Сначала упал билборд. Мы все в шоке были, мы его подняли. После этого прибежали сотрудники аэропорта, начали какие-то хаотичные все действия выполнять", - рассказал очевидец Серик Токтамысов.

Также очевидцы сообщили, что у казахстанцев хотели забрать паспорта.

"Тут я услышал крики девушки, что забрали паспорта. Она кричала: забрали паспорта, отдайте паспорта. Тот, кто этот паспорт взял, я ближе всего к нему стоял, он меня увидел, и у него в глазах страх такой, как будто нашкодивший ребенок. Он начал убегать, я его начал догонять, чтобы воспрепятствовать изъятию паспортов", - добавил Максим Никифоров.

Накануне мы писали, что близкая подруга погибшей в аэропорту Шарм-эш-Шейха казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала подруга погибшей Венера Искакова.

18 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит, пострадали еще два человека.

Позже в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте.