Трагедия в аэропорту Египта: авиакомпания SCAT рассказала о состоянии пострадавших

В пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось о гибели гражданки Казахстана.

В пресс-службе авиакомпании SCAT прокомментировали трагедию, которая произошла накануне в Египте.

"Двое пассажиров были госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь, в настоящий момент они находятся в отеле. Авиакомпания SCAT выражает глубокое сочувствие пострадавшим и непрерывно находится на связи с аэропортом Шарм-Эль-Шейха и туроператорами", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит.

Отмечалось, что египетская сторона выразила соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана, а министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию.

"Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент", - добавили в МИД.