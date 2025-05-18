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Эзотерика

Трагедия в аэропорту Египта: авиакомпания SCAT рассказала о состоянии пострадавших

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Самолет авиакомпании SCAT Airlines
Самолет авиакомпании SCAT Airlines. Фото: facebook.com/scat.airlines

В пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось о гибели гражданки Казахстана.

В пресс-службе авиакомпании SCAT прокомментировали трагедию, которая произошла накануне в Египте.

"Двое пассажиров были госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь, в настоящий момент они находятся в отеле. Авиакомпания SCAT выражает глубокое сочувствие пострадавшим и непрерывно находится на связи с аэропортом Шарм-Эль-Шейха и туроператорами", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит.

Отмечалось, что египетская сторона выразила соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана, а министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию.

"Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент", - добавили в МИД.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2246169-tragediya-v-aeroportu-egipta-aviakompaniya-scat-soobshchila-o-sostoyanii-postradavshih/