"Вопрос на контроле": Куантыров о расследовании гибели казахстанки в Египте

Замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса высказался о гибели казахстанки в Египте, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Куантырова, тело погибшей казахстанки отправят на родину уже сегодня.

"Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур, насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже.

Плюс еще страховая компания подключилась, наша казахстанская (компания - прим. ред.), которая покрывала страховкой данное путешествие", - сообщил Куантыров.

По его словам, две казахстанки, которые получили легкие травмы в аэропорту Шарм-эш-Шейха, уже вернулись в Казахстан.

"Министр по гражданской авиации Египта держит этот на контроле, комиссию специальную сразу в тот же день отправил. И конечно, наше консульство помогает и держит вопрос на контроле", - сообщил вице-министр.

Напомним, 18 мая в МИДе сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как в аэропорту Шарм-эш-Шейха на нее упал рекламный щит. Пострадали еще два человека.

Позже в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте.

Близкая подруга погибшей казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала подруга погибшей Венера Искакова.

Добавим также, что ранее очевидцы трагедии рассказали некоторые подробности произошедшего.