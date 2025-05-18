Казахстанка погибла в аэропорту Египта: на нее упал рекламный щит

В Министерстве иностранных дел корреспонденту NUR.KZ сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит, пострадали еще два человека.

В Instagram-аккаунте Pro_Astanu опубликовали информацию о том, что в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошел инцидент с участием граждан Казахстана, следовавших рейсом в Астану.

"За полчаса до вылета, в зале ожидания у терминала №2, на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением.⁣⁣ По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей. На месте происшествия поднялась паника: люди кричали, пытались оказать помощь пострадавшим.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Сотрудники аэропорта оперативно приступили к устранению последствий - вымывали полы, убирали следы крови. По словам пассажиров, представители аэропорта пытались изъять документы у пострадавших, а также препятствовали съемке на телефоны", - сказано в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства иностранных дел, где подтвердили данную информацию.

"Вчера в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы.

С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

По данным МИД, египетская сторона выразила соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана, а министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию.

"Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль данный инцидент", - добавили в МИД.

В начале февраля этого года в аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию, возникшую с ребенком в критическом состоянии, прибывшим из Дели.

А несколько дней назад выяснилось, что ребенок, к которому не пропустили реанимобиль в аэропорт Алматы, умер, а суд постановил взыскать ущерб в 5 млн с авиакомпании.