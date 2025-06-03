"Купался в запрещенном месте": трагедия произошла в Павлодарской области
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Вчера в селе Акколь утонул подросток. Поисковые работы спасателями длились около полутора часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщили, что 2 июня в 17:00 в селе Акколь спасатели УЧС города Экибастуза обнаружили и извлекли тело несовершеннолетнего 2009 года рождения.
Поисковые работы велись водолазами в искусственном канале (оросительный канал). Со слов свидетелей, подросток купался в запрещенном месте.
"Сообщение поступило в 15.40 часов. Обстоятельства устанавливаются.
ДЧС Павлодарской области предупреждает жителей о строгом соблюдении мер безопасности на водоемах и запрете купания в неустановленных местах", - сообщили в департаменте.
Еще один несчастный случай произошел в Павлодарской области в апреле. В ночь на 12 апреля в Теренкольском районе один из отдыхающих прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул. Спустя месяц, 13 мая, в 8 км от села Железинка в пойме реки Иртыш обнаружили тело мужчины.
А в мае в области Жетісу мужчина решил переправиться через горную реку по натянутому тросу, но бесследно пропал. Спустя несколько дней в Кербулакском районе в 15 км ниже по течению от места происшествия, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.
Ранее в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2251743-kupalsya-v-zapreshchennom-meste-tragediya-proizoshla-v-pavlodarskoy-oblasti/