Мужчина сорвался в реку при переправе по натянутому тросу. Его унесло течением (видео)

В области Жетісу мужчина решил переправиться через реку по натянутому тросу, но упал в воду и бесследно пропал. Полиция возбудила дело, передает NUR.KZ.

Видеоролик, на котором запечатлен момент переправы, опубликовала Instagram-страница taldykorganec_kolesa.

"Сегодня прислали видео с трагическим происшествием, якобы случившимся на реке Коксу в Кербулакском районе. По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отар", - говорится в подписи к посту.

На кадрах видно, как мужчина переправляется через реку по натянутому тросу, но в какой-то момент срывается в воду.

В областном департаменте полиции сообщили, что сейчас ведутся поисковые работы пропавшего мужчины.

"По факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением.

Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц", - говорится в сообщении полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!