Мужчина сорвался в реку при переправе по натянутому тросу. Его унесло течением (видео)
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В области Жетісу мужчина решил переправиться через реку по натянутому тросу, но упал в воду и бесследно пропал. Полиция возбудила дело, передает NUR.KZ.
Видеоролик, на котором запечатлен момент переправы, опубликовала Instagram-страница taldykorganec_kolesa.
"Сегодня прислали видео с трагическим происшествием, якобы случившимся на реке Коксу в Кербулакском районе. По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отар", - говорится в подписи к посту.
На кадрах видно, как мужчина переправляется через реку по натянутому тросу, но в какой-то момент срывается в воду.
В областном департаменте полиции сообщили, что сейчас ведутся поисковые работы пропавшего мужчины.
"По факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением.
Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц", - говорится в сообщении полиции.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243922-muzhchina-sorvalsya-v-reku-pri-pereprave-po-natyanutomu-trosu-ego-uneslo-techeniem-video/