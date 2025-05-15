Найдено тело сорвавшегося в реку военного в области Жетiсу

В Кербулакском районе завершены поисковые работы: найдено тело пропавшего военнослужащего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Жетісу.

Как сообщили в ведомстве, 15 мая в Кербулакском районе области Жетісу, в 15 км ниже по течению от места происшествия, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.

На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях. Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники, в том числе силы ДЧС, представители военной полиции, департамента полиции, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, воинских частей и родственники пропавшего", - отметили в ДЧС региона.

Напомним, ранее в области Жетісу мужчина решил переправиться через горную реку по натянутому тросу, но сорвался и бесследно пропал. Полиция возбудила уголовное дело.

Позже в пресс-службе Гвардейского гарнизона сообщили, что это был военнослужащий по контракту одной из воинских частей. Он в неслужебное время проводил выходной с друзьями. При попытке перейти реку по тросу не рассчитал свои силы и сорвался, после чего его унесло сильным течением.