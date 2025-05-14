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Эзотерика

Тело прыгнувшего с баржи мужчины нашли спустя месяц в Павлодарской области

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Водолазы ищут пропавшего
Водолазы ищут пропавшего. Фото: instagram.com/112_pavlodar_tjd

В Павлодарской области обнаружили тело мужчины, который пропал месяц назад во время ныряния с пришвартованной баржи в реку Иртыш, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 мая в 14.00 в 8 км от села Железинка в пойме реки Иртыш обнаружили тело мужчины, утонувшего 12 апреля в селе Береговом Теренкольского района.

Тело извлекли из воды спасатели. Мужчину опознали родственники.

Ранее в ходе поисковых работ спасатели с использованием эхолотов проводили обследование дна реки Иртыш и визуально осмотрели береговую линию. Производилось более 50 водолазных погружений, в ходе которых обследовали порядка 700 кв. м.

"Поисковые работы были затруднены сильным течением, высоким уровнем воды, что связано с природоохранными попусками и нулевой видимостью на дне реки", - пояснили в ДЧС региона.

Напомним, по информации очевидцев, в ночь на 12 апреля в Теренкольском районе один из отдыхающих прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул.

По предварительным данным, группа граждан находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки, рассказали в ДЧС. Тогда в районе начались поисково-спасательные работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2244897-telo-prygnuvshego-s-barzhi-muzhchiny-nashli-spustya-mesyac-v-pavlodarskoy-oblasti/