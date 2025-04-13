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Употребляли спиртное: прыгнувшего с баржи мужчину ищут в Павлодарской области

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Водолазы ищут пропавшего
Водолазы ищут пропавшего. Фото: instagram.com/112_pavlodar_tjd

В Павлодарской области спасатели ведут поиски мужчины, нырнувшего в реку Иртыш с баржи и так и не вынырнувшего, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщили в департаменте, поисково-спасательные работы ведутся в районе Теренколь.

По информации от очевидцев, в ночь на 12 апреля один из отдыхающих прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул. По предварительным данным, группа граждан находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки, рассказали в ДЧС.

Пропавшего разыскивают 4 человека личного состава ДЧС, 1 единица техники и 1 плавсредство.

"Поисковые мероприятия продолжаются. Ведется обследование акватории и прибрежной зоны", - добавили в ДЧС.

Отметим, что по статье 412 КоАП РК нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (25 844 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2235411-upotreblyali-spirtnoe-prygnuvshego-s-barzhi-muzhchinu-ishchut-v-pavlodarskoy-oblasti/