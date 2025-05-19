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Гимнастка пострадала, сорвавшись с высоты во время выступления в Астане (видео)

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Выступление гимнастки
Выступление гимнастки. Иллюстративное фото: Chaoss / Getty Images

В Сети появилось видео того, как во время циркового представления в Астане гимнастка упала с высоты нескольких метров. О ее состоянии рассказали в управлении здравоохранения, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали на Youtube-канале "Казахстан сегодня". В нем сообщается, что в Астане гимнастка упала с высоты нескольких метров - это произошло между двумя выступлениями, когда свет был приглушен, поэтому для многих происшествие осталось незамеченным.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения Астаны.

"Девушка получила травму, упав с 5 метров в цирке. С места происшествия ее забрала бригада скорой медицинской помощи. У нее диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Общее состояние средней тяжести, стабильное. В настоящее время пациентка находится в палате пробуждения, в отделении "политравма", - сообщили нам.

Напомним о подобном случае, произошедшем несколько лет назад: в российском Омске воздушная гимнастка цирка Филатовых сорвалась с высоты во время исполнения номера. Момент происшествия попал на видео зрителей.

По недавним несчастным случаям добавим, несколько дней назад в Усть-Каменогорске при тушения возгорания в квартире сотрудник пожарной части упал с высоты и был госпитализирован с переломом в больницу. Видео появилось в Сети.

Трагедия произошла в Павлодаре: мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть.

До этого в декабре прошлого года подросток пострадал во время похода в горы в Алматы - молодой человек сорвался с высоты на пике "Хрищатого". Оценив состояние как неудовлетворительное, его спускали спасатели. Пострадавший получил множественные ушибы и травмы. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

Также в декабре в Алматы погиб промышленный альпинист, сорвавшись при установке рекламного баннера на высотное здание. В полиции сообщили о начале расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2246448-gimnastka-postradala-sorvavshis-s-vysoty-vo-vremya-vystupleniya-v-astane-video/