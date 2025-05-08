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Видео падения пожарного с высоты во время вызова появилось в Казнете

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Пожарный на тушении в Усть-Каменогорске
Пострадавший пожарный. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec_kolesa

В Усть-Каменогорске при тушения возгорания в квартире сотрудник пожарной части упал с высоты и был госпитализирован с переломом в больницу. Видео появилось в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 мая 2025 года в Усть-Каменогорске произошел пожар в жилом доме на улице Красина на четвертом этаже.

С целью тушения очага возгорания был применен комбинированный подъем для доступа на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже. На момент происшествия жильцы отсутствовали.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ пострадал сотрудник пожарной части №7", - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Благодаря слаженным и оперативным действиям подразделений удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры и балконы верхних этажей.

"Автолестница с первых минут пожара находилась на месте происшествия, однако из-за густой растительности ее невозможно было установить", - отметили в ведомстве.

Пострадавшему сотруднику была своевременно оказана первая доврачебная помощь специалистами Центра медицины катастроф МЧС РК, после чего сотрудниками ЦМК он был госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом "закрытый перелом правой стопы". На текущий момент его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Проводится служебное расследование.

Ранее в Сети ошибочно сообщалось, что данный инцидент якобы произошел в Талдыкоргане. Жуткое видео с места происшествия даже появилось в одном из городских Instagram-пабликов.

В марте этого года в Жанаозене пожарным удалось справиться с сильным пожаром в строящемся торговом центре на площади 300 квадратных метров, однако пострадал один из огнеборцев. Он попал в больницу в отделение интенсивной терапии.

А в Павлодаре при исполнении служебного долга ранили инспектора патрульной полиции. Он прибыл на тревожный вызов: 15-летняя девочка сообщила, что ее отец избивает мать. Ножевое ранение полицейский получил при попытке задержания мужчины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2243082-video-padeniya-pozharnogo-s-vysoty-vo-vremya-tusheniya-ognya-poyavilos-v-kaznete/