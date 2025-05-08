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Ребенок погиб после падения с высоты в Павлодаре

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть, передает "Ирбис TV".

Несчастный случай произошел на улице Айманова в Павлодаре. В областной станции скорой помощи отметили, что мальчик упал с высоты третьего этажа.

"Медики на месте констатировали смерть ребенка 2021 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили врачи.

Ранее в Актобе ребенок выпал из окна пятого этажа. В результате падения 3-летний малыш получил травмы и был госпитализирован в больницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родители будут привлечены к ответственности.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2242971-rebenok-pogib-posle-padeniya-s-vysoty-v-pavlodare/