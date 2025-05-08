Ребенок погиб после падения с высоты в Павлодаре

В Павлодаре мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть, передает "Ирбис TV".

Несчастный случай произошел на улице Айманова в Павлодаре. В областной станции скорой помощи отметили, что мальчик упал с высоты третьего этажа.

"Медики на месте констатировали смерть ребенка 2021 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили врачи.

Ранее в Актобе ребенок выпал из окна пятого этажа. В результате падения 3-летний малыш получил травмы и был госпитализирован в больницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родители будут привлечены к ответственности.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.