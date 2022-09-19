Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке Омска

Гимнастка падает во время исполнения номера. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В российском Омске воздушная гимнастка цирка Филатовых сорвалась с высоты во время исполнения номера, передает РИА Новости. Момент происшествия попал на видео зрителей.

"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск – часть их работы. Артисты это понимают", – сообщили агентству в цирке.

При этом в учреждении отметили, что артистка смогла самостоятельно добраться до машины скорой помощи. Несмотря на инцидент, представление останавливать не стали.

В пресс-службе Минздрава Омской области также сообщили, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Скоро гимнастка сможет снова выступать на сцене.

Момент падения попал на видео зрителей. На кадрах видно, что гимнастка выступала без страховки в парном номере и, поднявшись на высоту, не удержалась за партнера.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка Филатовых, падение произошло с высоты около трех метров.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Напомним, в Гонконге во время выступления группы Mirror огромный экран, на который транслировалось выступление группы, упал прямо на танцоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988455-gimnastka-sorvalas-s-vysoty-vo-vremya-vystupleniya-v-tsirke-omska/