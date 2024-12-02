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Подросток упал с высоты в алматинских горах: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

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Мужчина лежит в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Врачи рассказали о состоянии подростка, который сорвался с горного пика в горах Алматы - он упал с 500-метровой высоты, передает сайт телеканала КТК.

Пострадавший получил множественные ушибы и травмы. В больницу его доставил в тяжелом состоянии.

"Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы и ссадины головы, ног, рук. Ребенок сразу госпитализирован в отделение реанимации. Там получал соответствующую интенсивную терапию. По прогнозам, примерно 10-14 дней будет находиться в нашем центре и получать лечение", - заявил замдиректора по контролю качества медицинских услуг Курметбек Тохтар.

Как стало известно, пострадавший и его друзья 15-17 лет отправились на пик Хрищатого. Во время восхождения один из товарищей споткнулся, потерял равновесие и упал в пропасть.

Парня нашли альпинисты - он был в тяжелом состоянии.

Ему на месте оказали первую медицинскую помощь. А после эвакуировали с высоты 3600 метров. Внизу подростка уже ждали врачи.

Источник: КТК

Напомним, подросток пострадал во время похода в горы в Алматы - молодой человек сорвался с высоты. В службе спасения Алматы рассказали подробности произошедшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2195274-podrostok-upal-s-vysoty-v-almatinskih-gorah-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshego/

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