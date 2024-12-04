27-летний мужчина погиб в Алматы, сорвавшись с огромной высоты

Вчера, 3 декабря, в Алматы погиб промышленный альпинист, сорвавшись при установке рекламного баннера на высотное здание. В полиции сообщили о начале расследования, передает NUR.KZ.

Информация о трагедии появилась в Telegram-канале CMN.KZ. По данным из публикации, промышленный альпинист устанавливал рекламный баннер на фасаде 16-этажного дома.

Отмечается, что он сорвался работая на уровне 12-го этажа. Мужчина упал на балкон второго этажа и от полученных травм скончался на месте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть 27-летнего мужчины, отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, также вчера в Алматы погиб рабочий - мужчину зажало лифтом в одном из складских помещений. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее в конце октября в Караганде при установке лифта в строящемся жилом комплексе произошел несчастный случай: один рабочий погиб, второй попал в реанимацию. Позже сообщалось, что спасти его не удалось. Кроме того, спустя неделю на этой же стройке произошел новый смертельный случай: с высоты сорвался 19-летний парень, который погиб на месте. В полиции также начали расследование.

Добавим, согласно статье 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.