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В Минздраве рассказали о состоянии учителя из Семея, пострадавшего при оформлении елки

Опубликовано:

Учитель
Учитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнара Сарсенбаева в кулуарах мажилиса рассказала о состоянии пострадавшего в Семее учителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Сарсенбаева отметила, что на 25 декабря состояние пациента улучшилось.

"Он в сознании, получает необходимую медицинскую помощь. 21 декабря, в день получения травмы, ему провели оперативное лечение, на сегодня он не в реанимации, находится в отделении, вся необходимая медпомощь ему оказывается", – проинформировала она.

На вопрос, сможет ли он преподавать, она подчеркнула, что пациент находится на стадии получения лечения, после чего будет проходить реабилитацию.

"По состоянию будет проведена оценка. Диагноз – черепно-мозговая травма. Сегодня четвертые сутки после операции, он пришел в сознание, отвечает на все вопросы, в дальнейшем по динамике будет отслеживаться.

Зависит от организма, насколько он восстановится. Самое главное, что сегодня пациент в сознании и отвечает на все вопросы, которые ему задают. Травма сложная, процесс восстановления требует определенного времени", – резюмировала спикер.

Напомним, 22 декабря министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон "О статусе педагога".

В управлении образования отреагировали на произошедшее, заявив, что начали служебную проверку. В ведомстве обещали привлечь всех виновных к ответственности.

Позже стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.

Пару дней назад о произошедшем высказалась супруга пострадавшего педагога. Она рассказала, что мужчине удалили образовавшуюся гематому и часть черепа. Через три месяца ему планируют поставить имплант.

Отметим, о произошедшем высказался также бывший министр просвещения, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он заявил, что нужно пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2204577-v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-uchitelya-iz-semeya-postradavshego-pri-oformlenii-elki/

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