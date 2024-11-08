Автобус, следовавший из Ташкента в Астану, сломался на трассе в непогоду
Опубликовано:
В Карагандинской области рейсовый автобус, ехавший из Ташкента в Астану, перестал двигаться. Пассажирам помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, вечером 7 ноября пассажиры автобуса, следовавшего из Ташкента в Астану, неожиданно остались один на один со стихией.
В 10-ти км от поселка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.
Стоявший на обочине автобус заметили полицейские Шетского района. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт.
Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых.
В последние дни на большей части Казахстана ухудшились погодные условия. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. На западе страны трассы закрыты из-за гололеда. Спасатели дежурят круглые сутки. Наготове и экстренные службы на севере. В среду там всего за несколько часов выпала месячная норма снега.
Напомним, ранее из-за непогоды в Казахстане было принято решение ввести ограничения на дорогах республиканского значения в ряде областей страны. Позже все дороги открыли.
Мы также рассказывали, что в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи.
А в Астане вчера из-за ухудшения погодных условий было решено перевести на удаленку учеников первой и второй смены.
Кроме того, в столичных районах Алматы и Сарыарка жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сообщалось, что ведутся работы по восстановления электроснабжения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2184716-avtobus-sledovavshiy-iz-tashkenta-v-astanu-slomalsya-na-trasse-v-nepogodu/