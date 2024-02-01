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Поезд сбил авто с людьми в Узбекистане: пять человек, включая трех детей, погибли (видео)

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Момент ДТП
Момент ДТП. Кадр из видео: t.me/POLICE_UZ

Жуткая авария произошла в Узбекистане – пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль, в котором находилась семья из 7 человек. Пять человек погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Как рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов, ДТП произошло 31 января в Шурчинском районе Сурхандарьинской области страны. Пассажирский поезд сбил легковой автомобиль Gentra на железнодорожном переезде, в котором находились 7 человек – все из одной семьи.

Водителя авто – 35-летнего мужчину, а также его 2-летнего сына госпитализировали с различными травмами. Остальные – 64-летняя мать водителя, его 29-летняя супруга и трое детей — 12-летняя дочь, 9-летний сын и 5-летняя дочь — погибли на месте.

Сообщается, что ж/д-переезд, на котором случилась трагедия, был неохраняемым. Машинист применил экстренное торможение.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058732-poezd-sbil-avto-s-lyudmi-v-uzbekistane-pyat-chelovek-vklyuchaya-treh-detey-pogibli-video/

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