Поезд сбил авто с людьми в Узбекистане: пять человек, включая трех детей, погибли (видео)

Жуткая авария произошла в Узбекистане – пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль, в котором находилась семья из 7 человек. Пять человек погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Как рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов, ДТП произошло 31 января в Шурчинском районе Сурхандарьинской области страны. Пассажирский поезд сбил легковой автомобиль Gentra на железнодорожном переезде, в котором находились 7 человек – все из одной семьи.

Водителя авто – 35-летнего мужчину, а также его 2-летнего сына госпитализировали с различными травмами. Остальные – 64-летняя мать водителя, его 29-летняя супруга и трое детей — 12-летняя дочь, 9-летний сын и 5-летняя дочь — погибли на месте.

Сообщается, что ж/д-переезд, на котором случилась трагедия, был неохраняемым. Машинист применил экстренное торможение.

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