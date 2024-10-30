Два подростка найдены мертвыми в селе в Жамбылской области

В поселке Туймекент в Жамбылской области два подростка покончили с собой с разницей в один день. Полиция возбудила уголовные дела, передает сайт телеканала КТК.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

По данным телеканала, покончившие с собой школьник и студент жили на одной улице и были знакомы друг с другом.

Соседи рассказывают, что оба юноши были приятными и отзывчивыми, знали друг друга, одного видели на похоронах первого погибшего. Но версий, почему подростки решили свести счеты с жизнью, у сельчан нет. Только ходят слухи, что один из них оставил предсмертную записку.

"Он был всегда на виду, у них многодетная семья, воспитание хорошее, нужды не было. Хороший мальчик, в школу ходил, родителям помогал. Даже представить не могу, что могло произойти", - поделился сосед Даулеткул Молдабеков.

В полиции подробностей произошедшего разглашать не стали, но подтвердили, что оба случая расследуют по статье "Доведение до самоубийства". При этом правоохранители подчеркивают, что они не связаны между собой.

"По данным фактам сотрудниками Байзакского районного отдела полиции начаты досудебные расследования. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия. Оба случая не связаны между собой, погибшие не являются родственниками", - говорится в заявлении пресс-службы ДП Жамбылской области.

Сейчас, по данным телеканала, в селе работает комиссия из психологов, педагогов и инспекторов. Они обходят дворы и тоже пытаются понять причины случившегося.

Источник: КТК

Напомним, ранее об участивших случаях суицида среди детей и подростков высказался генпрокурор Казахстана Берик Асылов. Он сообщал, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Добавим также, что в сентябре в Алматы произошло сразу несколько самоубийств. Сообщалось, что четыре ребенка в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне произошедшего депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова написала в соцсетях, что произошедшее вызывает большую озабоченность у общества. По ее словам, социальные сети и мессенджеры приводят к реализации этих преступлений – они стали инструментом, который негативно влияет на психику.

О произошедшем высказалась и детский омбудсмен Динара Закиева. Она, ссылаясь на данные МВД, сообщила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет. Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане рассказала, какие меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были приняты госорганами.

Позже и в МВД рассказали о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, а также назвали основные причины детских смертей.