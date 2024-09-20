"Он понесет наказание по статье "Убийство": смертельное ранение солдата в Мангистау прокомментировали в МО

На брифинге в СЦК замминистра обороны прокомментировал смертельное ранение солдата, которое произошло в Мангистау на военном полигоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация в Актау – это произошло вечером в районе 17:00, в 21:00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет, и я возглавил комиссию, проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, со всеми солдатами.

В 2:30 ночи всех в СИЗО заключили. Возбуждено уголовное дело. Вина однозначна, он виноват – то, что он неосторожно (применил оружие – прим. авт.) и так далее, его не оправдывает в данном случае. Он однозначно понесет наказание по статье "Убийство", - заявил замминистра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже отец погибшего в Мангистау солдата записал видеообращение к министру обороны.

Добавим, в октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

А в июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.