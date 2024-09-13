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Офицер Нацгвардии получил ранение на учебном полигоне

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Скорая помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Офицер воинской части получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не повреждены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"12 сентября в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы.

В результате нарушения мер безопасности офицер получил легкое касательное ранение ноги. На месте ему было оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - говорится в сообщении пресс-службы Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии РК.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. Согласно статье 201 УПК, иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Ранее на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которая выясняет обстоятельства трагедии.

В ноябре прошлого года военнослужащий Национальной гвардии погиб в Петропавловске, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

Недавно казахстанцы запустили петицию с требованием отменить срочную военную службу, также была запущена другая петиция - ее авторы просят повысить призывной возраст до 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2161222-oficer-nacgvardii-poluchil-ranenie-na-uchebnom-poligone/

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