Офицер Нацгвардии получил ранение на учебном полигоне

Офицер воинской части получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не повреждены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"12 сентября в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы.

В результате нарушения мер безопасности офицер получил легкое касательное ранение ноги. На месте ему было оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - говорится в сообщении пресс-службы Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии РК.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. Согласно статье 201 УПК, иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

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