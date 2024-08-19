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Ребенок провалился в глубокую траншею в Алматы (видео)

Опубликовано:

Спасение
Спасение. Фото: МЧС РК

В Алматы спасатели пришли на помощь 11-летнему ребенку, который упал в траншею глубиной 4 метра. Подростка передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, на пульт 112 поступило сообщение, что в коттеджном городке Елисейские поля Наурызбайского района Алматы в траншею глубиной 4 метра упал ребенок 2013 года рождения.

"Прибывшие к месту вызова спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью носилки извлекли мальчика. Оказав первую медицинскую помощь, ребенка передали работникам скорой помощи", - отмечается в сообщении МЧС.

В мае сообщалось, что в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.

Ранее в Костанае 7-летняя девочка упала в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. В колодце находилась вода высотой 60-70 см.

Тогда же в Экибастузе ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

В Туркестанской области 29-летняя девушка упала в трубу дренажного колодца. Чтобы спасти девушку, спасатели качали в колодец кислород. На помощь пришел местный житель - его спустили в трубу, а затем общими усилиями вытянули двоих наружу. Через несколько минут после того, как девушку вытащили, она скончалась.

В начале августа в Астане мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2150521-podrostok-upal-v-transheyu-v-almaty/

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