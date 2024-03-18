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Эзотерика

29-летняя девушка упала в трубу в Туркестанской области (видео)

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Девушку вытаскивают из дренажного колодца
Спасательная операция. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Туркестанской области 29-летняя девушка упала в трубу дренажного колодца, откуда ее достали в бессознательном состоянии и передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, сегодня в 09.18 поступило сообщение о том, что девушка 1994 года рождения упала в дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе Туркестанской области.

"В 12.06 в колодец был спущен местный житель. В 12.14 девушка из колодца извлечена в бессознательном состоянии", - рассказали о ходе спасательной операции в МЧС.

В работах были задействованы 31 человек и 5 единиц техники ДЧС, скорой помощи, полиции.

В конце февраля в Костанае 6-летняя девочка упала в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали бригаде скорой помощи. Позже стало известно, что до приезда спасателей на плаву ребенка держал прохожий. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось.

А в начале февраля ученик второго класса в Экибастузе не дошел до школы, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. Ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание. В итоге его нашли другие школьники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2070318-29-letnyaya-devushka-upala-v-trubu-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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