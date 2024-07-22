Девять человек погибли на водоемах в Павлодарской области
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Сотрудники ДЧС Павлодарской области проводят рейды на побережьях Иртыша. Инспектируются места массового скопления людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности сотрудники ДЧС проводят активную профилактическую работу.
Несмотря на это, из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах в текущем году в Павлодарской области погибли девять человек, из них двое несовершеннолетних.
"Проведенный анализ показал, что основными причинами трагедий является купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра", - рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Кыдыржан Наскенов.
По результатам рейдовых мероприятий с начала года в регионе 49 нарушителей были привлечены к административной ответственности.
"Чтобы избежать трагедий, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде", - отметили в МЧС.
Напомним, 15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет.
Также спасатели вытащили из воды тело капитана судна в Павлодарской области. Мужчина упал с палубы в реку. Поисками занимались 20 дней.
Еще один парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания в не предназначенном для этого месте.
Два мальчика утонули в озере Торайгыр в Баянаульском районе. Братья 11 и 13 лет купались в запрещенном месте. До приезда спасателей одного из детей из воды вытащили очевидцы.
А на набережной Павлодара очевидцы обнаружили тело утонувшего 19-летнего местного жителя. Поиски парня длились на протяжении трех дней.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2137947-devyat-chelovek-pogibli-na-vodoemah-v-pavlodarskoy-oblasti/