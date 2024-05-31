Тело капитана теплохода нашли в Павлодарской области

Тело капитана теплохода, упавшего в реку 8 мая, обнаружили в Иртыше. Спасатели говорят, что оно само всплыло на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Поисками пропавшего капитана занимались на протяжении 20 дней. При этом спасатели отмечают, что спустя 10 дней после пропажи мужчины обследование реки было прекращено. Однако его родственники обратились с заявлением, чтобы работы возобновили.

"Тело всплыло. Обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы. Почему долго искали? Сейчас река в русло не встала, вода еще грязная. Видимость нулевая. Наши водолазы ныряли, для их же жизни была угроза, потому что вместе с водой всякий мусор, бревна и так далее плывут", - рассказал заместитель начальника управления ДЧС Павлодарской области Ерлан Касимов.

Напомним, мужчина пропал в районе села Шабар, упав с палубы теплохода. Он вместе с коллегами занимался прочисткой реки. В первые сутки обнаружить тело не удавалось из-за сильного ветра и высокого уровня воды.

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