Парень утонул в реке Иртыш в Павлодарской области

Молодой человек утонул сегодня днем в реке Иртыш в Павлодарской области. Спасатели проводят поисковые работы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент по ЧС.

Сообщение о том, что парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания, пришло спасателям сегодня, 10 июня, в 14:30.

Как рассказали в официальном Instagram-профиле областного ДЧС, данное место не предназначалось для купания. Спасатели начали поисковые работы.

Ранее сегодня в МЧС сообщали о трагическом инциденте, произошедшем в воскресенье близ Актау, - молодой парень утонул в канале, его отца успели спасти.

Недавно в Актюбинской области произошел другой трагический случай - в реке Илек было найдено тело 13-летнего Карима Жетру. Мальчика искали несколько дней - он вышел из дома 4 июня и пропал без вести.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.