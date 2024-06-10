Парень утонул в реке Иртыш в Павлодарской области
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Молодой человек утонул сегодня днем в реке Иртыш в Павлодарской области. Спасатели проводят поисковые работы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент по ЧС.
Сообщение о том, что парень 1999 года рождения утонул в поселке Кенжеколь в реке Иртыш во время купания, пришло спасателям сегодня, 10 июня, в 14:30.
Как рассказали в официальном Instagram-профиле областного ДЧС, данное место не предназначалось для купания. Спасатели начали поисковые работы.
Ранее сегодня в МЧС сообщали о трагическом инциденте, произошедшем в воскресенье близ Актау, - молодой парень утонул в канале, его отца успели спасти.
Недавно в Актюбинской области произошел другой трагический случай - в реке Илек было найдено тело 13-летнего Карима Жетру. Мальчика искали несколько дней - он вышел из дома 4 июня и пропал без вести.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115210-paren-utonul-v-reke-irtysh-v-pavlodarskoy-oblasti/