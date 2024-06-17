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Павлодарец утонул в день открытия купального сезона

Опубликовано:

Берег реки
Река. Иллюстративное фото: Polecam, PolglishPL! / Getty Images

15 июня в Павлодарской области официально начался купальный сезон. В этот же день спасатели нашли тело утонувшего местного жителя. Погибшему парню было 20 лет, передает Pavlodarnews.kz.

Сообщение о гибели молодого человека спасатели получили днем 15 июня, в 15.15. Он купался в запрещенном месте на реке Усолке.

Через час после вызова водолазов они извлекли тело погибшего, рассказали в пресс-службе областного ДЧС.

Отмечается, что 15 июня в Павлодарской области официального открыли купальный сезон. Спасатели призвали жителей региона купаться только в разрешенных местах и не пренебрегать правилами безопасности. 

Ранее стало известно, что в селе Кенерал Костанайской области утонули две девочки, которые купались без присмотра взрослых. Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни, а поиски второго подростка продолжаются.

А в Астане в реке Есиль утонул 17-летний юноша. Он поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Также близ Актау 21-летний парень утонул в канале "Шора", его отца спасатели успели вытащить из воды. Трагедия произошла в необорудованном для купания месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2118537-pavlodarec-utonul-v-den-otkrytiya-kupalnogo-sezona/

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